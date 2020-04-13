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Ердоган відхилив відставку міністра МВС після запровадження комендантської години

Понеділок, 13 квітня 2020, 01:18
Ердоган відхилив відставку міністра МВС після запровадження комендантської години

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган не прийняв заяву про відставку міністра внутрішніх справ Сулеймана Сойлу, яку той подав на тлі масових скупчень людей після запровадження комендантської години. 

Джерело: Bloomberg

Деталі: Рішення обмежити пересування людей навпаки підвищило ризик поширення коронавірусу. 

"Відставка міністра не була прийнята, він продовжить виконувати свої обов’язки", – йдеться у заяві адміністрації президента. 

Сойлу заявив, що бере на себе відповідальність за наслідки рішення введення комендантської години. 

Міністр став об’єктом жорсткої критики після того, як у п’ятницю уряд оголосив про введення 48-годинної комендантської години у 31 провінції, включно із Анкарою та Стамбулом. 

Таке рішення стало причиною зменшення соціальної дистанції між людьми та значних скупчень у чергах за продуктами. 

Що передувало: 11 квітня Туреччина оголосила про введення 48-годинної комендантської години.

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Українська правда

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Теми: Туреччина
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