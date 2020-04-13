Ердоган відхилив відставку міністра МВС після запровадження комендантської години

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Понеділок, 13 квітня 2020, 01:18

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган не прийняв заяву про відставку міністра внутрішніх справ Сулеймана Сойлу, яку той подав на тлі масових скупчень людей після запровадження комендантської години. 

Джерело: Bloomberg

Деталі: Рішення обмежити пересування людей навпаки підвищило ризик поширення коронавірусу. 

"Відставка міністра не була прийнята, він продовжить виконувати свої обов’язки", – йдеться у заяві адміністрації президента. 

Сойлу заявив, що бере на себе відповідальність за наслідки рішення введення комендантської години. 

Міністр став об’єктом жорсткої критики після того, як у п’ятницю уряд оголосив про введення 48-годинної комендантської години у 31 провінції, включно із Анкарою та Стамбулом. 

Таке рішення стало причиною зменшення соціальної дистанції між людьми та значних скупчень у чергах за продуктами. 

Що передувало: 11 квітня Туреччина оголосила про введення 48-годинної комендантської години.

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Українська правда
Теми: Туреччина


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