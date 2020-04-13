Эрдоган отклонил отставку министра МВД после введения комендантского часа
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не принял заявление об отставке министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, которую тот подал на фоне массовых скоплений людей после введения комендантского часа.
Источник: Bloomberg
Детали: Решение ограничить передвижения людей наоборот повысило риск распространения коронавируса.
"Отставка министра не была принята, он продолжит выполнять свои обязанности", – говорится в заявлении администрации президента.
Сойлу заявил, что берет на себя ответственность за последствия решения о введении комендантского часа.
Министр стал объектом жесткой критики после того, как в пятницу правительство объявило о введении 48-часовой комендантского часа в 31 провинции, включая Анкару и Стамбул.
Такое решение стало причиной уменьшения социальной дистанции между людьми и значительных скоплений в очередях за продуктами.
Что предшествовало: 11 апреля Турция объявила о введении 48-часового комендантского часа.
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