Эрдоган отклонил отставку министра МВД после введения комендантского часа

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Понедельник, 13 апреля 2020, 01:18

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не принял заявление об отставке министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, которую тот подал на фоне массовых скоплений людей после введения комендантского часа.

Источник: Bloomberg

Детали: Решение ограничить передвижения людей наоборот повысило риск распространения коронавируса.

"Отставка министра не была принята, он продолжит выполнять свои обязанности", – говорится в заявлении администрации президента.

Сойлу заявил, что берет на себя ответственность за последствия решения о введении комендантского часа.

Министр стал объектом жесткой критики после того, как в пятницу правительство объявило о введении 48-часовой комендантского часа в 31 провинции, включая Анкару и Стамбул.

Такое решение стало причиной уменьшения социальной дистанции между людьми и значительных скоплений в очередях за продуктами.

Что предшествовало: 11 апреля Турция объявила о введении 48-часового комендантского часа.

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Темы: Турция


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