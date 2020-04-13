У США на COVID-19 протестували 2,8 мільйона осіб
Сполучені Штати протестували 2,8 мільйона людей на наявність коронавірусу. Позитивний результат із часу спалаху захворювання підтвердили у 554 тисяч випадків.
Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу
Деталі: Наразі у лікарнях країни перебувають 92 тисячі пацієнтів із коронавірусом.
Найбільше людей перевірили у Нью-Йорку, що наразі став одним зі світових центрів за кількістю випадків та темпами поширення хвороби, – майже 462 тисячі осіб.
За цей же час у країні зареєстрували 22 тисячі смертей.
Одужали від коронавірусу майже 33 тисячі осіб.
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Нагадаємо:
- Президент США Дональд Трамп оголосив режим стихійного лиха у всіх 50-ти штатах країни.