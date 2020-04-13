У США на COVID-19 протестували 2,8 мільйона осіб

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Понеділок, 13 квітня 2020, 02:12

Сполучені Штати протестували 2,8 мільйона людей на наявність коронавірусу. Позитивний результат із часу спалаху захворювання підтвердили у 554 тисяч випадків.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Наразі у лікарнях країни перебувають 92 тисячі пацієнтів із коронавірусом.

Найбільше людей перевірили у Нью-Йорку, що наразі став одним зі світових центрів за кількістю випадків та темпами поширення хвороби, – майже 462 тисячі осіб.

 
Кількість тестувань на коронавірус у США
Дані центру Джона Гопкінса

За цей же час у країні зареєстрували 22 тисячі смертей. 

Одужали від коронавірусу майже 33 тисячі осіб. 

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Нагадаємо:

Українська правда
Теми: США коронавірус


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