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В США на COVID-19 протестировали 2,8 миллиона человек

Понедельник, 13 апреля 2020, 02:12
В США на COVID-19 протестировали 2,8 миллиона человек

Соединенные Штаты протестовали 2,8 миллиона человек на наличие коронавируса. Положительный результат со времени вспышки заболевания подтвердили в 554 тысячах случаев.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: Сейчас в больницах страны находятся 92 тысячи пациентов с коронавирусом.

Больше всего людей проверили в Нью-Йорке, что сейчас стал одним из мировых центров по количеству случаев и темпам распространения болезни – почти 462 тысячи человек.

 
Количество тестирований на коронавирус в США
данные центра Джона Хопкинса

За это же время в стране зарегистрировали почти 22 тысячи смертей.

Выздоровели от коронавируса почти 33 тысячи человек.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

Украинская правда
Темы: СШАкоронавирус
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