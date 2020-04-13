У Франції померли більше 14 тисяч пацієнтів із коронавірусом
Із підтверджених 133 тисяч випадків зараження на коронавірус померли 14,3 тисяч осіб.
Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу
Деталі: За останню добу у країні зареєстрували 561 летальний випадок. Окрім того, за цей же час підтвердили майже 3 тисяч нових інфікувань.
Кількість тих, хто одужав, у два рази перевищує число летальних випадків.
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Нагадаємо:
- За даними МОЗ, станом на ранок неділі, в Україні підтверджено 2 777 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 83 хворих померли і 89 – одужали.