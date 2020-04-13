У Франції померли більше 14 тисяч пацієнтів із коронавірусом

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Понеділок, 13 квітня 2020, 03:06

Із підтверджених 133 тисяч випадків зараження на коронавірус померли 14,3 тисяч осіб.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: За останню добу у країні зареєстрували 561 летальний випадок. Окрім того, за цей же час підтвердили майже 3 тисяч нових інфікувань.

Кількість тих, хто одужав, у два рази перевищує число летальних випадків.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо:

  • За даними МОЗ, станом на ранок неділі, в Україні підтверджено 2 777 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 83 хворих померли і 89 – одужали.

Українська правда
Теми: Франція коронавірус


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