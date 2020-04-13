Во Франции умерли более 14 тысяч пациентов с коронавирусом

С подтвержденных 133 тысяч случаев заражения коронавирусом умерли 14,3 тысяч человек.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: За последние сутки в стране зарегистрировали 561 летальный случай. Кроме того, за это же время подтвердили почти 3 тысяч новых заражений.

Количество тех, кто выздоровел, в два раза превышает число летальных случаев.

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Напомним: