Во Франции умерли более 14 тысяч пациентов с коронавирусом

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Понедельник, 13 апреля 2020, 03:06

С подтвержденных 133 тысяч случаев заражения коронавирусом умерли 14,3 тысяч человек.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: За последние сутки в стране зарегистрировали 561 летальный случай. Кроме того, за это же время подтвердили почти 3 тысяч новых заражений.

Количество тех, кто выздоровел, в два раза превышает число летальных случаев.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

  • По данным Минздрава, по состоянию на утро воскресенья, в Украине подтверждено 2777 случаев коронавирусной болезни COVID-19. 83 больных умерли и 89 – выздоровели.

Украинская правда
Темы: Франция коронавирус


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