За кордоном від COVID-19 одужали 24 українці

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Понеділок, 13 квітня 2020, 03:55

За кордоном від коронавірусу вилікувались 24 громадяни України, померли – 6. 

Джерело: повідомлення МЗС у Facebook

Деталі: Зазначається, що 171 українець отримує лікування від захворювання. Найбільше громадян лікується в Італії (121 особа) та Польщі (22 особи). Окрім того, наші громадяни отримують лікування в Іспанії, Австрії, Німеччині, США та Португалії. 

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Нагадаємо:

  • За даними МОЗ, станом на ранок неділі, в Україні підтверджено 2 777 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 83 хворих померли і 89 – одужали.

Українська правда
Теми: МЗС коронавірус


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