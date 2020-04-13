За кордоном від COVID-19 одужали 24 українці

За кордоном від коронавірусу вилікувались 24 громадяни України, померли – 6.

Джерело: повідомлення МЗС у Facebook

Деталі: Зазначається, що 171 українець отримує лікування від захворювання. Найбільше громадян лікується в Італії (121 особа) та Польщі (22 особи). Окрім того, наші громадяни отримують лікування в Іспанії, Австрії, Німеччині, США та Португалії.

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