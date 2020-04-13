За рубежом от COVID-19 выздоровели 24 украинца
33 просмотра
Понедельник, 13 апреля 2020, 03:55
За рубежом от коронавируса вылечились 24 гражданина Украины, умерли – 6.
Источник: сообщение МИД в Facebook
Детали: Отмечается, что 171 украинец получает лечение от заболевания. Больше всего граждан лечится в Италии (121 человек) и Польши (22 человека). Кроме того, наши граждане получают лечение в Испании, Австрии, Германии, США и Португалии.
Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире
Напомним:
- По данным Минздрава, по состоянию на утро воскресенья, в Украине подтверждено 2777 случаев коронавирусной болезни COVID-19. 83 больных умерли и 89 – выздоровели.
Украинская правда
powered by lun.ua
Подпишитесь на наши уведомления!