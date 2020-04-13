За рубежом от COVID-19 выздоровели 24 украинца

За рубежом от коронавируса вылечились 24 гражданина Украины, умерли – 6.

Источник: сообщение МИД в Facebook

Детали: Отмечается, что 171 украинец получает лечение от заболевания. Больше всего граждан лечится в Италии (121 человек) и Польши (22 человека). Кроме того, наши граждане получают лечение в Испании, Австрии, Германии, США и Португалии.

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Напомним: