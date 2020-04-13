Коронавірус: у США, Великій Британії та Іспанії найбільше летальних випадків за добу 

Найбільше смертей пацієнтів із коронавірусом за минулу добу зареєстрували у США, Великій Британії та Іспанії – 1528, 737 та 603 випадки відповідно.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Також США та Британія є лідерами за темпами підтверджених за добу випадків зараження – 27,4 тисяч та 5,2 тисяч.

На третьому місці Туреччина. Там за добу діагностували 4,7 тисяч хворих.

В Іспанії за це же час виявили 3,8 тисяч інфікованих.

Окрім того, у Франції за добу померла 561 людина, в Італії – 431, у Німеччині – 151, в Ірані – 117.

Загальна кількість встановлених у всьому світі випадків зараження становить 1,8 мільйона. Із них 114 тисяч осіб померли, вилікувались – 431 тисяча людей.