Коронавірус: у США, Великій Британії та Іспанії найбільше летальних випадків за добу 

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Понеділок, 13 квітня 2020, 06:12

Найбільше смертей пацієнтів із коронавірусом за минулу добу зареєстрували у США, Великій Британії та Іспанії – 1528, 737 та 603 випадки відповідно.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Також США та Британія є лідерами за темпами підтверджених за добу випадків зараження – 27,4 тисяч та 5,2 тисяч. 

На третьому місці Туреччина. Там за добу діагностували 4,7 тисяч хворих.

В Іспанії за це же час виявили 3,8 тисяч інфікованих. 

Окрім того, у Франції за добу померла 561 людина, в Італії – 431, у Німеччині – 151, в Ірані – 117. 

Загальна кількість встановлених у всьому світі випадків зараження становить 1,8 мільйона. Із них 114 тисяч осіб померли, вилікувались – 431 тисяча людей.

Українська правда
Теми: коронавірус


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