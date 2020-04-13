Коронавирус: в США, Великобритании и Испании больше всего летальных случаев за сутки
Больше всего смертей пациентов с коронавирусом за минувшие сутки зарегистрировали в США, Великобритании и Испании – 1528, 737 и 603 случая соответственно.
Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру
Детали: Также США и Великобритания являются лидерами по темпам подтвержденных зв сутки случаев заражения – 27,4 тысяч и 5,2 тысяч.
На третьем месте Турция. Там за сутки диагностировали 4,7 тысяч больных.
В Испании за это же время обнаружили 3,8 тысяч инфицированных.
Кроме того, во Франции за сутки умер 561 человек, в Италии – 431, в Германии – 151, в Иране – 117.
Общее количество установленных во всем мире случаев заражения составляет 1,8 миллиона. Из них 114 тысяч человек умерли, вылечились – 431 тысяча людей.
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Напомним:
- По данным Минздрава, по состоянию на утро воскресенья, в Украине подтверждено 2777 случаев коронавирусной болезни COVID-19. 83 больных умерли и 89 – выздоровели.