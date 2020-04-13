У світі понад 1,8 мільйона хворих на коронавірус

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Понеділок, 13 квітня 2020, 11:09

Понад 1 мільйон 850 тисяч людей у світі підхопили коронавірусну інфекцію, померли 114 тисяч хворих.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Станом на ранок 13 квітня у світі 1 850 966 осіб захворіли на COVID-19, з них 114 290 людини – померли, 434 703 – вилікувалися.

 

Найбільше хворих у Сполучених Штатах – майже 600 тисяч, в Іспанії –  майже 167 тисяч, в Італії – понад 156 тисяч, у Франції – майже 134 тисячі, Німеччині – майже 128 тисяч.   

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо:

  • За даними МОЗ, станом на ранок 13 квітня, в Україні підтверджено 3102 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. 93 хворих померли і 97 – одужали.

Українська правда
Теми: Covid-2019 коронавірус


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