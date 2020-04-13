В мире более 1,8 миллиона больных коронавирусом

Более 1 миллиона 850 тысяч человек в мире подхватили коронавирусную инфекцию, умерли 114 тысяч больных.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: На утро 13 апреля во мире 1 850 966 человек заболели COVID-19, из них 114 290 человека - умерли, 434 703 - вылечились.

Больше всего больных в Соединенных Штатах - почти 600 тысяч, в Испании - почти 167 тысяч, в Италии - более 156 тысяч, во Франции - почти 134 тысячи, Германии - почти 128 тысяч.

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Напомним: