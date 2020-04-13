В мире более 1,8 миллиона больных коронавирусом
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Понедельник, 13 апреля 2020, 11:09
Более 1 миллиона 850 тысяч человек в мире подхватили коронавирусную инфекцию, умерли 114 тысяч больных.
Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру
Детали: На утро 13 апреля во мире 1 850 966 человек заболели COVID-19, из них 114 290 человека - умерли, 434 703 - вылечились.
Больше всего больных в Соединенных Штатах - почти 600 тысяч, в Испании - почти 167 тысяч, в Италии - более 156 тысяч, во Франции - почти 134 тысячи, Германии - почти 128 тысяч.
Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире
Напомним:
- По данным Минздрава, по состоянию на утро 13 апреля, в Украине подтверждено 3102 случая коронавирусной болезни COVID-19. 93 больных умерли и 97 - выздоровели.
Украинская правда
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