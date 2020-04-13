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11-місячний малюк в реанімації з підозрою на COVID-19 на Харківщині

Понеділок, 13 квітня 2020, 11:51
11-місячний малюк в реанімації з підозрою на COVID-19 на Харківщині

За минулу добу у Харківській області не зафіксовано нових випадків коронавірусу, водночас в реанімації з підозрою на COVID-19 перебуває 11-місячний малюк.

Джерело: голова Харківської обладміністрації Олексій Кучер у Facebook

Пряма мова: "За останню добу в нас не зафіксовано жодного випадку захворювання на COVID-19. І це дуже добре.

При цьому, на жаль, зафіксовано підозру на коронавірус в 11-місячної дитинки з Харкова, яка госпіталізована до реанімаційного відділення обласної дитячої інфекційної лікарні". 

 

Деталі: За словами Кучера, мати з дитиною повернулися з Києва.

Жінка з малюком перебуває в лікарні, її обстежать лабораторно 13 квітня.

Наразі також встановили двох контактних осіб.

За словами Кучера, з початку реєстрації COVID-19 в Харківській області зафіксовано 60 підозр на коронавірус, з яких 11 випадків підтверджено, 20 спростовано.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Передісторія: 

  • Станом на 9 ранку 13 квітня в Україні лабораторно підтверджено 3102 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, за добу зафіксовано 325 нових випадків. Серед нових зафіксованих випадків – 12 дітей і 85 медпрацівників.

Українська правда
Теми: коронавірусХарківська областьдіти
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