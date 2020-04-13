11-місячний малюк в реанімації з підозрою на COVID-19 на Харківщині
За минулу добу у Харківській області не зафіксовано нових випадків коронавірусу, водночас в реанімації з підозрою на COVID-19 перебуває 11-місячний малюк.
Джерело: голова Харківської обладміністрації Олексій Кучер у Facebook
Пряма мова: "За останню добу в нас не зафіксовано жодного випадку захворювання на COVID-19. І це дуже добре.
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При цьому, на жаль, зафіксовано підозру на коронавірус в 11-місячної дитинки з Харкова, яка госпіталізована до реанімаційного відділення обласної дитячої інфекційної лікарні".
Деталі: За словами Кучера, мати з дитиною повернулися з Києва.
Жінка з малюком перебуває в лікарні, її обстежать лабораторно 13 квітня.
Наразі також встановили двох контактних осіб.
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За словами Кучера, з початку реєстрації COVID-19 в Харківській області зафіксовано 60 підозр на коронавірус, з яких 11 випадків підтверджено, 20 спростовано.
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Передісторія:
- Станом на 9 ранку 13 квітня в Україні лабораторно підтверджено 3102 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, за добу зафіксовано 325 нових випадків. Серед нових зафіксованих випадків – 12 дітей і 85 медпрацівників.