11-месячный малыш в реанимации с подозрением на COVID-19 на Харьковщине

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Понедельник, 13 апреля 2020, 11:51

За минувшие сутки в Харьковской области не зафиксировано новых случаев коронавируса, однако в реанимации с подозрением на COVID-19 находится 11-месячный малыш.

Источник: председатель Харьковской обладминистрации Алексей Кучер в Facebook

Прямая речь: "За последние сутки у нас не зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19. И это очень хорошо.

При этом, к сожалению, зафиксировано подозрение на коронавирус у 11-месячной ребенка из Харькова, который госпитализирован в реанимационное отделение областной детской инфекционной больницы".  

 

Детали: По словам Кучера, мать с ребенком вернулись из Киева.

Женщина с малышом находится в больнице, ее обследуют лабораторно 13 апреля.

Сейчас также установили двух контактных лиц.

По словам Кучера, с начала регистрации COVID-19 в Харьковской области зафиксировано 60 подозрений на коронавирус, из которых 11 случаев подтвердились, 20 опровергнуты.

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Предыстория: 

  • По состоянию на 9 утра 13 апреля в Украине лабораторно подтверждены 3102 случая коронавирусной болезни COVID-19, за сутки зафиксировано 325 новых случаев. Среди новых зафиксированных случаев – 12 детей и 85 медработников.

Украинская правда
Темы: коронавирус Харьковская область дети


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