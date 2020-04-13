Коронавірус переслідуватиме людство, поки не знайдуть вакцини – представник ВООЗ

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Понеділок, 13 квітня 2020, 11:58

Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Девід Набарро заявив, що коронавірус буде вірусом, який буде переслідувати людську расу, поки не розроблять вакцину.

Джерело: інтерв'ю спецпредставника ВООЗ з питань COVID-19 Девіда Набарро 12 квітня, NBC News

Пряма мова: "Ми не настільки впевнені, що це (захворювання на коронавірус - ред.) буде відбуватися хвилеподібно, як це відбувається з грипом.

Ми думаємо, що цей вірус буде переслідувати людство протягом досить довгого часу, поки ми всі не зможемо отримати вакцину...

Ключем до цього конкретного вірусу є те, що у будь-якого суспільства є свого роду захисний щит, який може виявляти випадки, як тільки вони з'являються, ізолювати їх і зупиняти розвиток спалахів. Кожна країна повинна мати таку можливість".

Деталі: Набарро заявив, що є ознаки того, що в США і Європі може початися сповільнення поширення інфекції.

Але додав, що вірус все ще "розвивається в інших частинах світу" і що спільнотам по всьому світу необхідно буде створити інфраструктуру для захисту від спалахів в найближчі місяці, перш ніж знімати обмеження.

Він також прокоментував критику в США з приводу того, що ВООЗ сприяла Китаю у приховуванні глобальної пандемії.

Представник ВООЗ зазначив, що в організації "була найкраща інформація, яка може надійти в поточних обставинах", і що Китай запросив слідчу групу ВООЗ для перевірки в середині лютого без будь-яких обмежень.

Він допускає, що згодом можуть бути деякі "перевірки" того, чи могла організація зробити щось по-іншому, але світ повинен рухатися вперед разом.

Українська правда
Теми: Covid-2019 коронавірус охорона здоров'я


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