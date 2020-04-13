Коронавирус будет преследовать человечество, пока не найдут вакцины – представитель ВОЗ

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Понедельник, 13 апреля 2020, 11:58

Представитель Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро предположил, что коронавирус будет вирусом, который будет преследовать человеческую расу, пока не разработают вакцину.

Источник: интервью спецпредставителя ВОЗ по вопросам COVID-19 Дэвида Набарро 12 апреля, NBC News

Прямая речь: "Мы не настолько уверены, что это (заболевание на коронавирус – ред.) будет происходить волнообразно, как это происходит с гриппом.

Мы думаем, что этот вирус будет преследовать человечество в течение довольно долгого времени, пока мы все не сможем получить вакцину.

Ключом к этому конкретному вирусу является то, что у каждого сообщества есть своего рода защитный щит, он может выявлять случаи, как только они появляются, изолировать их и останавливать развитие вспышек. Каждая страна должна иметь такую возможность".

Детали: Набарро заявил, что есть признаки того, что в США и Европе может начаться замедление распространения инфекции.

Но добавил, что вирус все еще "развивается в других частях мира" и что сообществам по всему миру необходимо будет создать инфраструктуру для защиты от вспышек в ближайшие месяцы, прежде чем снимать ограничения.

Он также прокомментировал критику в США по поводу того, что ВОЗ способствовала Китаю в сокрытии глобальной пандемии.

Представитель ВОЗ отметил, что у организации "была самая лучшая информация, которая может поступить в текущих обстоятельствах", и что Китай пригласил следственную группу ВОЗ для проверки в середине февраля без каких-либо ограничений.

Он допускает, что впоследствии могут быть некоторые "проверки" того, могла ли организация сделать что-то по-другому, но мир должен двигаться вперед сообща.

Напомним: 

Украинская правда
Темы: Covid-2019 коронавирус здравоохранение


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