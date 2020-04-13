У Києві рекордна кількість хворих на COVID-19 за добу, у Лаврі ще 63 випадки

Упродовж минулої доби у столиці зафіксували рекордну кількість випадків захворювання на коронавірус – 79 осіб, із них 63 випадки у Києво-Печерський лаврі.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на брифінгу 13 квітня, пресслужба КМДА у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Новини на сьогодні тривожні. Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася за минулу добу ще на 79 людей. З них – шість медиків. За добу, що минула, в столиці, на жаль, ще 2 летальних випадки"

Деталі: За словами мера, із випадків, зареєстрованих за минулу добу, 63 – у Києво-Печерській Лаврі. Тобто там вже понад 90 підтверджених випадків.

Кличко додав, що 13 квітня до Лаври направлять мобільні рентгени та бригаду медиків для забору зразків для ПЛР-тестування, щоб "мати реальну карантину про вогнище захворювання".

Мер також підкреслив, що Києво-Печерська лавра за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій Києва закрита на карантин. За його дотриманням слідкуватимуть правоохоронці.

Серед тих киян, що захворіли за добу 12 квітня: 22 жінки (віком від 26 до 66 років) та 57 чоловіків (від 18 до 74 років), 7 людей госпіталізовані, інші лікуються вдома.

Як повідомили "Українській правді" у пресслужбі КМДА, міська влада наразі не знає, яка кількість людей перебуває на території Києво-Печерської лаври. Дізнатися точну кількість осіб і дослідити кількість хворих планують під час забору аналізів 13 квітня.

Там також додали, що від 13 квітня на території лаври діє карантин. Це означає, що люди, які досі перебували на території святині (церковники, які там жили, і паломники), залишаться в лаврі на самоізоляції.

Інших людей, які захочуть потрапити до лаври напередодні Великодня, на територію не пустять. Для цього виставлять охорону з поліції.

Що було раніше: 12 квітня помер насельник Києво-Печерської Лаври 73-річний архімандрит Нектарій (в миру – Коваленко Олександр Андрійович).

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