У неділю помер насельник Києво-Печерської Лаври, в якій перед цим було зафіксовано спалах коронавірусної хвороби COVID-19.

Джерело: сайт Києво-Печерської Лаври, Zaxid.net, джерела УП

Дослівно Лавра: "З глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні, 12 квітня, на 74-му році життя після тривалої хвороби відійшов до Господа насельник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври архімандрит Нектарій (в миру – Коваленко Олександр Андрійович)".

Деталі: Разом з тим, видання Zaxid.net із посиланням на джерела в середовищі УПЦ (МП) повідомляє, що монах помер від коронавірусу.

Водночас джерело "Української правди" повідомляє, що архімандрит Нектарій був підключений до апарату штучної вентиляції легень, мав проблеми з легенями близько двох тижнів, однак обидва тести на COVID-19 були негативними.

Джерело УП також повідомило, що настоятель Києво-Печерської лаври митрополит Павло госпіталізований до Олександрівської лікарні. Однак чи виявлено в нього коронавірус, УП не відомо.

Що передувало: 4 квітня Києво-Печерська Лавра повідомила, що її братія провела тестування на наявність коронавірусу. Зокрема, дослідження пройшов митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло.

Крім того, Лавра закрилася на карантин і проводитиме богослужіння у закритому режимі.

6 квітня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Києво-Печерській Лаврі зафіксували 4 випадки захворювання на COVID-19.

9 квітня Кличко повідомив, що за добу в Лаврі зафіксовано 26 випадків коронавірусу.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі