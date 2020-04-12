Помер монах Лаври, в якій зафіксовано спалах коронавірусу

1703 перегляди
Неділя, 12 квітня 2020, 15:40
архімандрит Нектарій
Lavra.ua

У неділю помер насельник Києво-Печерської Лаври, в якій перед цим було зафіксовано спалах коронавірусної хвороби COVID-19.

Джерело: сайт Києво-Печерської Лаври, Zaxid.net, джерела УП

Дослівно Лавра: "З глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні, 12 квітня, на 74-му році життя після тривалої хвороби відійшов до Господа насельник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври архімандрит Нектарій (в миру – Коваленко Олександр Андрійович)".

Деталі: Разом з тим, видання Zaxid.net із посиланням на джерела в середовищі УПЦ (МП) повідомляє, що монах помер від коронавірусу.

Джерело "Української правди" натомість повідомляє, що архімандрит Нектарій був підключений до апарату штучної вентиляції легень, мав проблеми з легенями близько двох тижнів, однак обидва тести на COVID-19 були негативними.

Водночас джерело УП повідомило, що настоятель Києво-Печерської лаври митрополит Павло госпіталізований до Олександрівської лікарні. Однак чи виявлено в нього коронавірус, УП не відомо.

Що передувало: 4 квітня Києво-Печерська Лавра повідомила, що її братія провела тестування на наявність коронавірусу. Зокрема, дослідження пройшов митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло. 

Крім того, Лавра закрилася на карантин і проводитиме богослужіння у закритому режимі.

6 квітня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Києво-Печерській Лаврі зафіксували 4 випадки захворювання на COVID-19.

9 квітня Кличко повідомив, що за добу в Лаврі зафіксовано 26 випадків коронавірусу. 

Українська правда
Теми: церква коронавірус


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Епіфаній попросив вірян залишатися вдома на свята 11 квітня 2020, 20:55
Кличко: Представники церков домовились перенести поминальний тиждень 10 квітня 2020, 12:27
Спалах Covid на Дніпропетровщині: поліція взялася за біблійну школу 9 квітня 2020, 22:33
Усі новини
Головні новини
МОЗ підрахував, скільки усього українців можуть заразитися коронавірусом
12 квітня. No time to die: У США оголосили  режим стихійного лиха, Москву закрили, Єрусалим розмежували
Коронавірус в Україні: за добу виявили 266 нових хворих
У Житомирській області виявили 20 нових хворих на COVID-19
Усі новини
експерти

Карантин повинен тривати, поки світ не знайде вакцини

опитування

Як родичі та друзі впливають на емоційний стан українців під час карантину