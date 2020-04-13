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Пєсков: Навряд чи можна говорити про потепління відносин між Росією і США

Понеділок, 13 квітня 2020, 13:14
Пєсков: Навряд чи можна говорити про потепління відносин між Росією і США

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що ефективність спілкування лідерів РФ і США Володимира Путіна і Дональда Трампа щодо стабілізації світового нафтового ринку і пандемії не варто проектувати на двосторонні відносини.

Джерело: ТАСС

Пряма мова Пєскова на питання, чи вселяють контакти двох президентів надію на поліпшення відносин РФ і США: "Чи можна це все проектувати на загальний фон двосторонніх російсько-американських відносин? Швидше за все зараз навряд чи можна прийти до такого висновку".

Деталі: Пєсков також повідомив, що Путін і Трамп під час своєї розмови 10 квітня не торкалися скасування антиросійських санкцій.

Він нагадав, що "Путін не піднімає тему санкцій при спілкуванні з главами держав, які такі рестрикції застосували щодо нашої країни".

Що було раніше: Держдепартамент США повідомив, що російські медтехніка та засоби захисту, які в Москві назвали "гуманітарною допомогою" для США, насправді були придбані американською стороною.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяСШАПутінТрамп
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