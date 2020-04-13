Песков: Вряд ли можно говорить о потеплении отношений между Россией и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эффективность общения лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа относительно стабилизации мирового нефтяного рынка и пандемии не стоит проецировать на двусторонние отношения.

Источник: ТАСС

Прямая речь Пескова на вопрос, вселяют ли контакты двух президентов надежду на улучшение отношений РФ и США: "Можно ли это все проецировать на общий фон двусторонних российско-американских отношений? Скорее всего сейчас вряд ли можно прийти к такому выводу".

Детали: Песков также сообщил, что Путин и Трамп в своем разговоре 10 апреля не касались отмены антироссийских санкций.

Он напомнил, что "Путин не поднимает тему санкций при общении с главами государств, которые такие рестрикции применили в отношении нашей страны".

Что было раньше: Госдепартамент США сообщает, что российские медтехника и средства защиты, которые в Москве назвали "гуманитарной помощью" для США, на самом деле были приобретены американской стороной.