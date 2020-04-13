Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Песков: Вряд ли можно говорить о потеплении отношений между Россией и США

Понедельник, 13 апреля 2020, 13:14
Песков: Вряд ли можно говорить о потеплении отношений между Россией и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эффективность общения лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа относительно стабилизации мирового нефтяного рынка и пандемии не стоит проецировать на двусторонние отношения.

Источник: ТАСС

Прямая речь Пескова на вопрос, вселяют ли контакты двух президентов надежду на улучшение отношений РФ и США: "Можно ли это все проецировать на общий фон двусторонних российско-американских отношений? Скорее всего сейчас вряд ли можно прийти к такому выводу".

Детали: Песков также сообщил, что Путин и Трамп в своем разговоре 10 апреля не касались отмены антироссийских санкций. 

Он напомнил, что "Путин не поднимает тему санкций при общении с главами государств, которые такие рестрикции применили в отношении нашей страны".

Что было раньше: Госдепартамент США сообщает, что российские медтехника и средства защиты, которые в Москве назвали "гуманитарной помощью" для США, на самом деле были приобретены американской стороной.

Темы: РосcияСШАПутинТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Росcия
Блинкен советует Пригожину волноваться за свою безопасность
После ареста Стрелкова у суда задержали его пособника Губарева
Россияне арестовали Гиркина-Стрелкова
Последние новости
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
Все новости...
Реклама: