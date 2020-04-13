СБУ не змогла підтвердити слова Баканова про посадки

У Службі безпеки Україна не змогли підтвердити слова свого керівника Івана Баканова про те, за поданням цього відомства 255 чиновникам повідомили про підозру в корупції, 83 чиновників звільнили з посад, 80 осіб засудили.

Джерело: блог голови правління "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна на "Українській правді"

Деталі: 4 березня, звітуючи у Верховній Раді, Іван Баканов заявив, що за поданням його відомства 255 службових осіб отримали повідомлення про підозру у здійсненні корупційних злочинів, 83 чиновника звільнено з посад, а до різних строків засуджено 80 осіб.

ЦПК звернувся до СБУ, аби уточнити, хто ці люди з підозрами, хто "злетів із посад" і кого посадили за корупцію за допомогою СБУ. Служба безпеки України відповіла на запит аж за місяць – і інформації не надала.

Пряма мова Шабуніна: "Суть відповіді така: ми не ведемо статистику, це або поліція, або прокуратура знає цифри, то в них і питайте. А також це таємниця – ми ж СБУ, не забувайте. Навіть про вироки суду не розповіли, які за законом не можуть бути інформацією з обмеженим доступом.



Виходить, що про "весняні посадки" або про інші результати Баканова треба питати у Венедіктової чи Авакова? Чому відомство Баканова не розповідає про корупціонерів, яких затримує? Чомусь від інших правоохоронців вимагаються звіти з іменами, датами та сумами збитків, а Баканову, бачте, можна просто взяти цифри зі стелі – і цього достатньо.



Припускаю, що Баканов озвучував цифри щодо справ, де саме оперативники Служби фіксували або викривали злочини, які розслідуються насправді іншими органами. Але навіть за таких умов це неможливо назвати результатом лише СБУ".

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Інші подробиці: Шабунін вважає, що СБУ займається невластивими їй справами, а Баканов робить заяви для піару. На його думку, СБУ потрібна реформа, аби "стати класичною спецслужбою"