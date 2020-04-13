СБУ не смогла подтвердить слова Баканова о посадках

В Службе безопасности Украины не смогли подтвердить слова своего руководителя Ивана Баканова о том, по представлению этого ведомства 255 чиновникам сообщили о подозрении в коррупции, 83 чиновников уволили с должностей, 80 человек осудили.

Источник: блог главы правления "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина на "Украинской правде"

Детали: 4 марта, отчитываясь в Верховной Раде, Иван Баканов заявил, что по представлению его ведомства 255 должностных лиц получили сообщение о подозрении в совершении коррупционных преступлений, 83 чиновника уволены, а к различным срокам приговорены 80 человек.

ЦПК обратился в СБУ, чтобы уточнить, кто эти люди с подозрениями, кто "слетел с должностей" и кого посадили за коррупцию с помощью СБУ. Служба безопасности Украины ответила на запрос только через месяц – и информации не предоставила.

Прямая речь Шабунина: "Суть ответа такова: мы не ведем статистику, это либо полиция, либо прокуратура знает цифры, так у них и спрашивайте. А также это тайна – мы же СБУ, не забывайте. Даже о приговорах суда не рассказали, которые по закону не могут быть информацией с ограниченным доступом.

Получается, что о "весенних посадках" или о других результатах Баканова надо спрашивать у Венедиктовой или Авакова? Почему ведомство Баканова не рассказывает о коррупционерах, которых задерживает? Почему-то от других правоохранителей требуются отчеты с именами, датами и суммами убытков, а Баканову, видите ли, можно просто взять цифры с потолка – и этого достаточно..

Предполагаю, что Баканов озвучивал цифры по делам, где именно оперативники Службы фиксировали или разоблачали преступления, которые расследуются на самом деле другими органами. Но даже при таких условиях это невозможно назвать результатом только СБУ".

в СБУ показники (PDF)

в СБУ показники (Text) ​

Другие подробности: Шабунин считает, что СБУ занимается несвойственными ей делами, а Баканов делает заявления для пиара. По его мнению, СБУ нужна реформа, чтобы "стать классической спецслужбой"