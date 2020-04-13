"Голос" і "Євросолідарність" не будуть голосувати за зміни до бюджету

Фракції "Євросолідарність" та "Голос" не будуть голосувати за зміни до бюджету на позачерговому засіданні 13 квітня, а натомість закликають розглянути у другому читанні банківський законопроєкт.

Джерело: Facebook-сторінка співголови фракції "Євросолідарність" Ірини Геращенко та відеозвернення глави фракції "Голос" Сергія Рахманіна

Пряма мова Геращенко: "Наша фракція проти прийняття бюджету, в якому закладено 131 млрд грн від зовнішніх запозичень, але при цьому не приймається банківський закон, який дозволить отримати кредит МВФ".

Пряма мова Рахманіна: "Ми не можемо і не будемо голосувати за бюджет, який базується на нереалістичних грошах, тому що банківський законопроект - це історія, яка дозволяє залучити гроші Міжнародного валютного фонду, і це означає, що ми отримаємо більш-менш стабільну фінансову ситуацію, коли можна розраховувати на певні гроші".

Деталі: Геращенко написала, що "ЄС" проти скорочення видатків на місцеве самоврядування, культуру, освіту, зрив місцевих виборів і "побудову поліцейської держави, коли фінансування силових структур, СБУ, МВС залишається незмінним".

На думку Рахманіна, бюджет не буде працювати через банальну нестачу коштів, "тому що економіка не працює, а МВФ гроші не дасть".

Що було раніше: 13 квітня у Верховній Раді почалося позачергове засідання. У порядку денному 8 питань.

Депутати на засіданні голосуватимуть за законопроєкти без обговорень, за винятком змін до бюджету і проєктів постанов про скасування рішення про відкриття ринку землі.

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