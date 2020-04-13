"Голос" и "Евросолидарность" не будут голосовать за изменения в бюджет

Фракции "Евросолидарнисть" и "Голос" не будут голосовать за изменения в бюджет на внеочередном заседании 13 апреля, а взамен призывают рассмотреть во втором чтении банковский законопроект.

Источник: Facebook-страница сопредседателя фракции "Евросолидарнисть" Ирины Геращенко и видеообращение главы фракции "Голос" Сергея Рахманина

Прямая речь Геращенко: "Наша фракция против принятия бюджета, в котором заложен 131 млрд грн от внешних заимствований, но при этом не принимается банковский закон, который позволит получить кредит МВФ".

Прямая речь Рахманина: "Мы не можем и не будем голосовать за бюджет, основанный на нереалистичных деньгах, потому что банковский законопроект - это история, которая позволяет привлечь деньги Международного валютного фонда, и это означает, что мы получим более или менее стабильную финансовую ситуацию, когда можно рассчитывать на определенные деньги".

Детали: Геращенко написала, что "ЕС" против сокращения расходов на местное самоуправление, культуру, образование, срыв местных выборов и "построение полицейского государства, когда финансирование силовых структур, СБУ, МВД остается неизменным".

По мнению Рахманина, бюджет не будет работать из-за банальной нехватки средств, "потому что экономика не работает, а МВФ деньги не даст".

Что было раньше: 13 апреля в Верховной Раде началось внеочередное заседание. В повестке дня 8 вопросов.

Депутаты на заседании будут голосовать за законопроекты без обсуждений, за исключением изменений в бюджет и проектов постановлений об отмене решения об открытии рынка земли.

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