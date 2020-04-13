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Разумков про засідання Ради: Домовилися голосувати без обговорень

Понеділок, 13 квітня 2020, 09:42
Разумков про засідання Ради: Домовилися голосувати без обговорень

На позачерговому засіданні Верховної Ради 13 квітня депутати голосуватимуть за законопроєкти без обговорень, за винятком змін до бюджету і проєктів постанов про скасування рішення про відкриття ринку землі.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на коментар спікера ВР Дмитра Разумкова 1+1

Пряма мова: "Швидше за все, питання бюджету буде обговорюватися і питання про скасування постанов. Інші питання: була домовленість голосувати без обговорень з тим, щоб якомога швидше їх розглянути, прийняти, щоб вони почали працювати як закони на користь українського народу".

Деталі: Разумков нагадав, що в Раді зареєстрували 13 проєктів про скасування рішення про обіг земель сільськогосподарського призначення, що дозволяє запустити ринок землі. Ці постанови блокують підписання законопроєкту.

Спікер Ради також додав, що нових випадків захворювання на COVID-19 серед народних депутатів немає, але є частина таких, які перебувають на самоізоляції, бо мали контакти з хворими.

Разумков відзначив, що деякі хворі нардепи вже одужали, і висловив надію, що найближчим часом вони повернуться на роботу.

Передісторія: 

  • 10 квітня спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що позачергове засідання Верховної Ради заплановане на 14:00 13 квітня.
  • Джерела УП повідомляли, що ще одне позачергове засідання Верховної Ради може відбутися 15 квітня.

"Українська правда" у Threads

Теми: Разумков ДмитроВерховна Радазаконодавство
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