Киян попередили про високу пожежну небезпеку

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила, що у понеділок, 13 квітня, у Києві очікується висока пожежна небезпека.

Джерело: Держнавна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "За даними Укргідрометцентру, по Києву 12-13 квітня очікується висока (4 класу) пожежна небезпека".

Деталі: Крім того, 13 квітня у більшості областей України пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності - жовтий). 14 квітня у більшості областей країни пориви вітру 15-20 м/с.

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