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Киян попередили про високу пожежну небезпеку

Понеділок, 13 квітня 2020, 17:04
Киян попередили про високу пожежну небезпеку

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила, що у понеділок, 13 квітня, у Києві очікується висока пожежна небезпека.

Джерело: Держнавна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "За даними Укргідрометцентру, по Києву 12-13 квітня очікується висока (4 класу) пожежна небезпека".

Деталі: Крім того, 13 квітня у більшості областей України пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності - жовтий). 14 квітня у більшості областей країни пориви вітру 15-20 м/с.

Нагадаємо:

  • 13 квітня Верховна Рада збільшила штрафи для паліїв рослинності до 153 тисяч гривень.
  • За даними ДСНС від початку року пожежі знищили майже 18 тисяч гектарів екосистем, пожежники закликають не палити сухої трави, бо якщо ситуація зі загоряннями не зміниться, то до кінця рокувигорить вся країна.
  • Зокрема, з 4 квітня в Чорнобильській зоні відчуження не можуть загасити пожежу, яка виникла, за даними поліції в результаті умисного підпалу трави"заради забави".

Українська правда
Теми: пожежаДСНСКиїв
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