Росіяни шиють Джемілєву справу його сина – адвокат

В окупованому Криму російські слідчі висунули звинувачення лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву за трьома статтями, дві з них у справі його сина Хайсера.

Джерело: адвокат Джемілєва Микола Полозов у коментарі Крим.Реалії

Пряма мова: "Що стосується другої і третьої статті, за версією Слідчого комітету, вони стосуються справи сина Мустафи Джемілєва Хайсера, який у травні 2013 року у дворі свого будинку в Бахчисараї, випадково вистріливши з батьківської рушниці, вбив знайомого сім’ї. Спочатку суд у цій справі проходив на території України, проте після окупації Криму його перенесли в Краснодар. Ці статті зараз висуваються безпосередньо його батькові".

Деталі: Полозов уточнив, що Джемілєва звинувачують за частиною 3 статті 322 Кримінального кодексу Росії – "Незаконне перетинання державного кордону Росії", за частиною 1 статті 222 – "Незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, його основних частин, боєприпасів" і за частиною 1 статті 224 – "Недбале зберігання вогнепальної зброї, яка створила умови для його використання іншою особою, якщо це спричинило смерть людини або інші тяжкі наслідки".

Як пояснив адвокат, перша стаття стосується подій 3 травня 2014 року, коли Мустафа Джемілєв намагався потрапити в анексований Крим через російський пункт пропуску "Армянськ" на адмінкордоні з Херсонською областю. Тоді його не пропустили і він був змушений повернутися до Києва.

Полозов додав, що у справі Джемілєва і глави Меджлісу кримськотатарського народу, Рефата Чубарова фігурує один і той же слідчий – Магомед Магомедов.

Що було раніше: Так зване правління слідчого комітету Росії в окупованому Криму підготувало Джемілєву звинувачення в "незаконному перетині кордону ФР" і "незаконному поводженні зі зброєю".

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