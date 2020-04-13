Росіяни шиють Джемілєву справу його сина – адвокат

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Понеділок, 13 квітня 2020, 17:11

В окупованому Криму російські слідчі висунули звинувачення лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву за трьома статтями, дві з них у справі його сина Хайсера.

Джерело:  адвокат Джемілєва Микола Полозов у коментарі Крим.Реалії 

Пряма мова: "Що стосується другої і третьої статті, за версією Слідчого комітету, вони стосуються справи сина Мустафи Джемілєва Хайсера, який у травні 2013 року у дворі свого будинку в Бахчисараї, випадково вистріливши з батьківської рушниці, вбив знайомого сім’ї. Спочатку суд у цій справі проходив на території України, проте після окупації Криму його перенесли в Краснодар. Ці статті зараз висуваються безпосередньо його батькові".

Деталі: Полозов уточнив, що Джемілєва звинувачують за частиною 3 статті 322 Кримінального кодексу Росії – "Незаконне перетинання державного кордону Росії", за частиною 1 статті 222 – "Незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, його основних частин, боєприпасів" і за частиною 1 статті 224 – "Недбале зберігання вогнепальної зброї, яка створила умови для його використання іншою особою, якщо це спричинило смерть людини або інші тяжкі наслідки".

Як пояснив адвокат, перша стаття стосується подій 3 травня 2014 року, коли Мустафа Джемілєв намагався потрапити в анексований Крим через російський пункт пропуску "Армянськ" на адмінкордоні з Херсонською областю. Тоді його не пропустили і він був змушений повернутися до Києва.

Полозов додав, що у справі Джемілєва і глави Меджлісу кримськотатарського народу, Рефата Чубарова фігурує один і той же слідчий – Магомед Магомедов.

Що було раніше: Так зване правління слідчого комітету Росії в окупованому Криму підготувало Джемілєву звинувачення в "незаконному перетині кордону ФР" і "незаконному поводженні зі зброєю".

Нагадаємо:

  • До анексії Криму Росією Дніпровський суд Києва визначив для Хайсера Джемілєва міру покарання у вигляді 3 років і 8 місяців позбавлення волі. Після анексії Криму російські слідчі органи вирішили розслідувати його справу заново. Хайсера вивезли з сімферопольського СІЗО в Краснодарський край.
  • Краснодарський крайовий суд РФ вирішив ув’язнити Хайсера Джемілєва в колонію на 5 років.
  • Росія відмовилася видати його Україні за екстрадиційним запитом. Пізніше Верховний суд Російської Федерації скоротив термін ув’язнення на 1,5 роки.
  • 25 листопада 2016 року він вийшов з російської в'язниці і повернувся в Україну
  • Президент РФ Володимир Путін пропонував Джемілєву відпустити його сина Хайсера із в'язниці ще 2014 року в обмін на лояльність.

Теми: Джемілєв кримські татари окупація Росія Крим


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