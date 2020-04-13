Россияне шьют Джемилеву дело его сына - адвокат

В оккупированном Крыму российские следователи предъявили обвинение лидеру крымскотатарского народа Мустафу Джемилеву по трем статьям, две из них по делу его сына Хайсера.

Источник: адвокат Джемилева Николай Полозов в комментарии Крым.Реалии

Прямая речь: "Что касается второй и третьей статьи, по версии Следственного комитета, они касаются дела сына Мустафы Джемилева Хайсер, который в мае 2013 года во дворе своего дома в Бахчисарае, случайно выстрелив из отцовского ружья, убил знакомого семьи. Сначала суд по этому делу проходил на территории Украины, однако после оккупации Крыма его перенесли в Краснодар. Эти статьи сейчас выдвигаются непосредственно его отцу".

Детали: Полозов уточнил, что Джемилева обвиняют по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса России - "Незаконное пересечение государственной границы России", по части 1 статьи 222 - "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов" и по части 1 статьи 224 - "Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия".

Как пояснил адвокат, первая статья касается событий 3 мая 2014, когда Мустафа Джемилев пытался попасть в аннексированный Крым через российский пункт пропуска "Армянск" на админгранице с Херсонской областью. Тогда его не пропустили и он был вынужден вернуться в Киев.

Полозов добавил, что по делу Джемилева и главы Меджлиса крымскотатарского народа, Рефат Чубаров фигурирует один и тот же следователь - Магомед Магомедов.

Что было раньше: Так называемое управление следственного комитета России в оккупированном Крыму подготовило Джемилеву обвинение в "незаконном пересечении границы ФР" и "незаконном обращении с оружием".

Напомним: