Россияне шьют Джемилеву дело его сына - адвокат
В оккупированном Крыму российские следователи предъявили обвинение лидеру крымскотатарского народа Мустафу Джемилеву по трем статьям, две из них по делу его сына Хайсера.
Источник: адвокат Джемилева Николай Полозов в комментарии Крым.Реалии
Прямая речь: "Что касается второй и третьей статьи, по версии Следственного комитета, они касаются дела сына Мустафы Джемилева Хайсер, который в мае 2013 года во дворе своего дома в Бахчисарае, случайно выстрелив из отцовского ружья, убил знакомого семьи. Сначала суд по этому делу проходил на территории Украины, однако после оккупации Крыма его перенесли в Краснодар. Эти статьи сейчас выдвигаются непосредственно его отцу".
Детали: Полозов уточнил, что Джемилева обвиняют по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса России - "Незаконное пересечение государственной границы России", по части 1 статьи 222 - "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов" и по части 1 статьи 224 - "Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия".
Как пояснил адвокат, первая статья касается событий 3 мая 2014, когда Мустафа Джемилев пытался попасть в аннексированный Крым через российский пункт пропуска "Армянск" на админгранице с Херсонской областью. Тогда его не пропустили и он был вынужден вернуться в Киев.
Полозов добавил, что по делу Джемилева и главы Меджлиса крымскотатарского народа, Рефат Чубаров фигурирует один и тот же следователь - Магомед Магомедов.
Что было раньше: Так называемое управление следственного комитета России в оккупированном Крыму подготовило Джемилеву обвинение в "незаконном пересечении границы ФР" и "незаконном обращении с оружием".
Напомним:
- До аннексии Крыма Россией Днепровский суд Киева определил для Хайсера Джемилева меру наказания в виде 3 лет и 8 месяцев лишения свободы. После аннексии Крыма российские следственные органы решили расследовать его дело заново. Хайсера вывезли из симферопольского СИЗО в Краснодарский край.
- Краснодарский краевой суд РФ решил заключить Хайсера Джемилева в колонию на 5 лет.
- Россия отказалась выдать его Украине по экстрадиционным запросом. Позже Верховный суд Российской Федерации сократил срок заключения на 1,5 года.
- 25 ноября 2016 года он вышел из российской тюрьмы и вернулся в Украину.
- Президент РФ Владимир Путин предлагал Джемилеву отпустить его сына Хайсера из тюрьмы еще в 2014 году в обмен на лояльность.