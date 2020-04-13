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Об’єднані сили змусили окупантів припинити обстріли в понеділок – штаб

Понеділок, 13 квітня 2020, 18:09
Об’єднані сили змусили окупантів припинити обстріли в понеділок – штаб

У понеділок, 13 квітня, збройні формування Росії тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, але українські військові відповіли прицільним вогнем і змусили окупантів припинити будь-яку активність.

Джерело: штаб операції Об’єднаних сил у Facebook

Дослівно: "На такі зухвалі дії російських найманців українські військовослужбовці відповідали прицільним вогнем по опорних пунктах противника. Зберігаючи контроль над обстановкою, наші воїни змусили окупантів негайно припинити будь-яку активність. Втрати противника уточнюються".

Деталі: Противник намагався вести вогонь по позиціях ОС поблизу Пісків, Павлополя і Кримського.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 ситуація залишається стабільною. Режим "тиша"  дотримується.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Українська правда
Теми: ООСДонбасвійна
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