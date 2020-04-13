Объединенные силы заставили оккупантов прекратить обстрелы в понедельник – штаб

В понедельник, 13 апреля, вооруженные формирования России трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, но украинские военные ответили прицельным огнем и заставили оккупантов прекратить любую активность.

Источник: штаб операции Объединенных сил в Facebook

Дословно: "На такие дерзкие действия российских наемников украинские военнослужащие отвечали прицельным огнем по опорным пунктам противника. Сохраняя контроль над обстановкой, наши воины заставили оккупантов немедленно прекратить любую активность. Потери противника уточняются".

Детали: Противник пытался вести огонь по позициям ОС вблизи Песков, Павлополя и Крымского.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

На участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной. Режим "тишина" соблюдается.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.