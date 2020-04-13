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Вогонь наблизився до радіоактивних відходів – голова "Асоціації чорнобильських туроператорів"

Понеділок, 13 квітня 2020, 18:16
Вогонь наблизився до радіоактивних відходів – голова Асоціації чорнобильських туроператорів

Вогонь у Чорнобильській зоні дістався до Прип’яті і тепер у двох кілометрах від сховищ радіоактивних відходів.

Джерело: член громадської ради при Держагентстві з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко у Facebook.

Пряма мова:  "Ситуація критична. Зона палає. Місцева влада звітує, що все під контролем, але насправді вогонь стрімко захоплює нові території. У мене два варіанти: чи то до Кабміну не доводять реальну ситуацію, чи він обрав політику замовчування радянської влади, як у 86 році.

Зараз вогонь дістався Прип’яті та знаходиться у двох кілометрах навпростець від сховищ радіоактивних відходів "Підлісний", де розташовані найбільш високоактивні радіаційні відходи всієї Чорнобильської зони, та від самої ЧАЕС".

Ситуація критична. Зона палає. Місцева влада звітує, що все під контролем, але насправді вогонь стрімко захоплює нові...

Опубліковано Ярославом Ємельяненком Понеділок, 13 квітня 2020 р.

Деталі: За даними ДСНС станом на 17 годину 13 квітня у зоні відчуження продовжується гасіння пожеж на території  Корогодського та Денисовецького лісництв.

Пожежу на території Котовського лісництва ліквідовано.

У спецслужбі звітують, що радіаційний фон по Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень.

Що було раніше: Станом на ранок 13 квітня ДСНС гасили пожежі на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв.

Державне агентство України з управління зоною відчуження наголошує, що  на лівому березі річки Прип’ять займань немає

В агентстві зазначили, що горить підстилка на дамбі водоймища-охолоджувача, а саме, між дамбою та річкою, що на правому березі Прип’яті, яке створює враження нібито на лівому березі наявне задимлення.

Читайте також: У чому загроза пожеж у Чорнобильській зоні і що з цим робити? Пояснює екологиня

Передісторія:

  • З 4 квітня в Чорнобильській зоні відчуження не можуть загасити пожежу, яка виникла, за даними поліції, в результаті умисного підпалу трави "заради забави".

Теми: пожежаЧорнобиль
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