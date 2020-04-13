Огонь приблизился к радиоактивным отходам – глава "Ассоциации чернобыльских туроператоров"

Огонь в Чернобыльской зоне добрался до Припяти и теперь в двух километрах от хранилищ радиоактивных отходов.

Источник: член общественного совета при Госагентстве по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко в Facebook.

Прямая речь: "Ситуация критическая. Зона пылает. Местная власть отчитывается, что все под контролем, но на самом деле огонь стремительно захватывает новые территории. У меня два варианта: или в Кабмин не доводят реальную ситуацию, или он выбрал политику замалчивания советской власти, как в 86 году.

Сейчас огонь добрался до Припяти и находится в двух километрах прямо от хранилищ радиоактивных отходов "Подлесный", где расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны, и от самой ЧАЭС".

Ситуація критична. Зона палає. Місцева влада звітує, що все під контролем, але насправді вогонь стрімко захоплює нові... Опубліковано Ярославом Ємельяненком Понеділок, 13 квітня 2020 р.

Детали: По данным ГСЧС по состоянию на 17 часов 13 апреля во зоне отчуждения продолжается тушение пожаров на территории Корогодского и Денисовецкого лесничеств.

Пожар на территории Котовского лесничества ликвидирован.

В спецслужбе отчитываются, что радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

Что было раньше: По состоянию на утро 13 апреля ГСЧС тушила пожары на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств.

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения отмечает, что на левом берегу реки Припять возгораний нет.

В агентстве отметили, что горит подстилка на дамбе водохранилища-охладителя, а именно, между дамбой и рекой, на правом берегу Припяти, которое создает впечатление, что на левом берегу тоже имеется задымление.

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