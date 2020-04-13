Найбільше порушників карантину виявили у Дніпропетровській області

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Понеділок, 13 квітня 2020, 18:21

Від початку карантинних заходів в країні слідчі поліції відкрили 56 кримінальних проваджень та склали 6042 адміністративних протоколів.

Джерело: Департамент комунікації МВС України

Деталі: Серед кримінальних проваджень: 30 за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням та 26 - пов’язані з порушенням карантинних заходів.

Усі 6042 адміністративні протоколи склали за порушення правил щодо карантину людей в таких регіонах:

  • У Дніпропетровській області – 1008;
  • у Києві – 791;
  • у Львівській області – 453;
  • у Запорізькій – 398;
  • в Одеській – 303;
  • у Харківській області – 301.

За даними МВС, до суду вже направлено 5 840 адмінпротоколів. За порушення громадянами карантинних правил самоізоляції складено 357 адміністративних протоколів.  

Передісторія: Станом на 9 ранку 13 квітня в Україні лабораторно підтверджено 3102 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, за добу зафіксовано 325 нових випадків. Серед нових зафіксованих випадків – 12 дітей і 85 медпрацівників.

Українська правда
Теми: Дніпропетровська область карантин епідемія коронавірус


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