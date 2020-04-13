Больше всего нарушителей карантина обнаружили в Днепропетровской области
С начала карантинных мероприятий в стране следователи полиции открыли 56 уголовных производств и составили 6042 административных протокола.
Источник: Департамент коммуникации МВД Украины
Детали: Среди уголовных производств 30 за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений и 26 - связанные с нарушением карантинных мероприятий.
Все 6042 административные протоколы составили за нарушение правил карантина людей в таких регионах:
- В Днепропетровской области – 1008;
- в Киеве – 791;
- во Львовской области – 453;
- в Запорожской – 398;
- в Одесской – 303;
- в Харьковской области – 301.
Согласно данным МВД, в суд уже направлено 5840 админпротоколов. За нарушение гражданами карантинных правил самоизоляции составлен 357 административных протоколов.
Предыстория: По состоянию на 9 утра 13 апреля в Украине лабораторно подтверждены 3102 случая коронавирусной болезни COVID-19, за сутки зафиксировано 325 новых случаев. Среди новых зафиксированных случаев – 12 детей и 85 медработников.