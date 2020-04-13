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Больше всего нарушителей карантина обнаружили в Днепропетровской области

Понедельник, 13 апреля 2020, 18:21
Больше всего нарушителей карантина обнаружили в Днепропетровской области

С начала карантинных мероприятий в стране следователи полиции открыли 56 уголовных производств и составили 6042 административных протокола.

Источник: Департамент коммуникации МВД Украины

Детали: Среди уголовных производств 30 за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений и 26 - связанные с нарушением карантинных мероприятий.

Все 6042 административные протоколы составили за нарушение правил карантина людей в таких регионах:

  • В Днепропетровской области – 1008;
  • в Киеве – 791;
  • во Львовской области – 453;
  • в Запорожской – 398;
  • в Одесской – 303;
  • в Харьковской области – 301.

Согласно данным МВД, в суд уже направлено 5840 админпротоколов. За нарушение гражданами карантинных правил самоизоляции составлен 357 административных протоколов.

Предыстория: По состоянию на 9 утра 13 апреля в Украине лабораторно подтверждены 3102 случая коронавирусной болезни COVID-19, за сутки зафиксировано 325 новых случаев. Среди новых зафиксированных случаев – 12 детей и 85 медработников.

Украинская правда

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Темы: Днепропетровская областькарантинэпидемиякоронавирус
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