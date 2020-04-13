На Заході України стартували масові військові навчання

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Понеділок, 13 квітня 2020, 20:25

На Заході України в рамках перевірки готовності до виконання завдань за призначенням визначених військових частин та підрозділів Десантно-штурмових військ, Сухопутних військ та Повітряних Сил ЗСУ розпочалися планові тактичні навчання.

Джерело: Служба зв’язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ ЗС України

Деталі: Відомо, що під час навчань будуть відпрацьовані питання переміщення підрозділів, десантування та різні тактичні дії в гірській місцевості.

Дії підрозділів Десантно-штурмових військ забезпечуватимуть бойові літаки Повітряних Сил, бойові вертольоти армійської авіації та інженерно-саперні підрозділи Сухопутних військ Збройних Сил України.

У відомстві просять громадян не хвилюватися, заходи підготовки здійснюються із врахуванням відповідних рекомендацій та обмежень у зв’язку із карантином.

 

Нагадаємо: У ЗСУ станом на 7 ранку 13 квітня зафіксували 19 випадків інфікування коронавірусом COVID-19, один з яких - летальний.

Українська правда
Теми: Збройні сили Захід


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