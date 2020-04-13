На Западе Украины стартовали массовые военные учения

1413 просмотров
Понедельник, 13 апреля 2020, 20:25

На Западе Украины в рамках проверки готовности к выполнению задач по назначению определенных воинских частей и подразделений десантно-штурмовых войск, Сухопутных войск и Воздушных Сил ВСУ начались плановые тактические учения.

Источник: Служба по связям с общественностью Командование десантно-штурмовых войск ВС Украины

Детали: Известно, что во время учений будут отработаны вопросы перемещения подразделений, десантирование и различные тактические действия в горной местности.

Действия подразделений десантно-штурмовой войск будут обеспечивать боевые самолеты Воздушных Сил, боевые вертолеты армейской авиации и инженерно-саперные подразделения Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

В ведомстве просят граждан не волноваться, меры подготовки осуществляются с учетом соответствующих рекомендаций и ограничений в связи с карантином.

 

Напомним: В ВСУ по состоянию на 7 утра 13 апреля зафиксировали 19 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, один из которых - летальный.

Украинская правда
Темы: Вооруженные силы Запад


powered by lun.ua
Материалы по теме
В армии еще один случай COVID-19: состояние больного стабильно тяжелое 13 апреля 2020, 10:24
В ВСУ зафиксировали еще один случай коронавируса 12 апреля 2020, 11:02
Еще 7 случаев коронавируса в ВСУ 11 апреля 2020, 21:58
Все новости
Главные новости
Миллиарды атак за считанные минуты: сервисы КГГА отбивают от хакеров
Синоптики сделали прогноз аж до Пасхи: дождь, снег и заморозки
Монах из Почаевской лавры умер от коронавируса
Вспышка коронавируса в Лавре: вторая смерть и COVID-19 у наместника Павла
Все новости
Кино

7 детективных сериалов, которые заберут все ваше свободное время и внимание

Фоторепортаж

Экскурсия закулисьем Национальной оперы

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!