На Западе Украины в рамках проверки готовности к выполнению задач по назначению определенных воинских частей и подразделений десантно-штурмовых войск, Сухопутных войск и Воздушных Сил ВСУ начались плановые тактические учения.

Источник: Служба по связям с общественностью Командование десантно-штурмовых войск ВС Украины

Детали: Известно, что во время учений будут отработаны вопросы перемещения подразделений, десантирование и различные тактические действия в горной местности.

Действия подразделений десантно-штурмовой войск будут обеспечивать боевые самолеты Воздушных Сил, боевые вертолеты армейской авиации и инженерно-саперные подразделения Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

В ведомстве просят граждан не волноваться, меры подготовки осуществляются с учетом соответствующих рекомендаций и ограничений в связи с карантином.

Напомним: В ВСУ по состоянию на 7 утра 13 апреля зафиксировали 19 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, один из которых - летальный.