У Збройних силах України станом на 7 ранку 13 квітня зафіксували 19 випадків інфікування коронавірусом COVID-19, один з яких - летальний.

Джерело: Facebook-сторінка командування медичних сил Збройних сил України

Дослівно: "На 07.00 13 квітня в Збройних силах зареєстровано 19 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 1 людина одужала та 1 летальний".

Деталі: Увечері 12 квітня за допомогою ПЛР-тесту, підтвердили ще один випадок захворювання на COVID-19, у працівника ЗСУ, якого 8 квітня госпіталізували до Львівської обласної інфекційної лікарні з діагнозом позагоспітальна двобічна пневмонія. Стан його здоров’я стабільно важкий.

Крім того повідомляється, що на ізоляції (в тому числі самоізоляція) в ЗСУ перебувають – 214 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби – 25 осіб.

Аналіз захворювань серед військових та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом.

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