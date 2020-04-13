"Слуга народу" знайшла "зброю" проти спаму в "антиколомойському" проєкті

Фракція "Слуга народу" вирішила внести до регламенту Верховної Ради зміни, які дозволять швидше розглянути усі 16 тисяч поправок до скандального закону про банки.

Джерело: заступниця голови фракції Євгенія Кравчук у Facebook

Пряма мова: "Ми прийняли рішення, що будемо діяти наступним чином: у середу (15 квітня) зберемося ще раз і приймемо зміни до Регламенту, які дозволять розглянути усі 16 000 правок до банківського закону, але так, щоб це не затягнулося на півроку; тим часом комітет продовжить розглядати поправки до закону про банки; після цього ми розглянемо його в сесійній залі".

Деталі: За її словами, у понеділок на засіданні фракції говорили про те, як унеможливити "парламентський тероризм", коли один депутат своїми поправками може заблокувати роботу всієї Ради.

Кравчук пояснила, що зміни, які будуть внесені до регламенту, пройдуть обговорення всередині фракції. Наразі робоча версія наступна:

У випадку, коли до законопроекту вноситься більше поправок, ніж у ньому є пунктів, але не менше 500 поправок, він може розглядатися за спеціальною процедурою.

Ініціювати спеціальну процедуру може не менше 150 депутатів, які звертаються з таким клопотанням до Голови ВР. А рішення про розгляд за спеціальною процедурою може прийняти лише парламент 226 голосами.

Спеціальна процедура означає, що кожна фракція і група може наполягати на розгляді 5 поправок, а депутат – на розгляді однієї неврахованої комітетом поправки.

Після цього профільному комітету дається два дні, щоб підготувати нову порівняльну таблицю з поправками, на яких наполягають фракції, групи і депутати.

Під час розгляду законопроекту на представлення кожної поправки дається до двох хвилин.

Таким чином, каже нардеп, права народних депутатів на законодавчу ініціативу не будуть порушені. Усі поправки, навіть якщо їх 16 тисяч, будуть розглянуті. Але не в сесійному залі, а на комітеті, який має для цього аналітику, експертизу і в якому пропорційно представлені усі фракції і групи.

Заступниця голови фракції зазначила, що "в цьому немає нічого нового, так працюють парламент в розвинених демократичних суспільствах".

Нагадаємо: На думку першого заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка, Верховна Рада зможе приступити до розгляду в другому читанні законопроекту про банки у скороченому режимі на початку травня.

30 березня Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Законопроєкт передбачає, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.