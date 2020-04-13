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"Слуга народа" нашла "оружие" против спама в "антиколомойськом" проекте

Понедельник, 13 апреля 2020, 21:33
Слуга народа нашла оружие против спама в антиколомойськом проекте

Фракция "Слуга народа" решила внести в регламент Верховной Рады изменения, которые позволят быстрее рассмотреть все 16 тысяч поправок к скандальному закону о банках.

Источник: заместитель главы фракции Евгения Кравчук в Facebook

Прямая речь: "Мы приняли решение, что будем действовать следующим образом: в среду (15 апреля) соберемся еще раз и примем изменения в Регламент, которые позволят рассмотреть все 16 000 правок к банковскому закону, но так, чтобы это не затянулось на полгода; тем временем комитет продолжит рассматривать поправки к закону о банках; после этого мы рассмотрим его в сессионном зале".

Детали: По ее словам, в понедельник на заседании фракции говорили о том, как предотвратить "парламентский терроризм", когда один депутат своими поправками может заблокировать работу всей Рады.

Кравчук объяснила, что изменения, которые будут внесены в регламент, пройдут обсуждение внутри фракции. Сейчас рабочая версия следующая:

  • В случае, когда к законопроекту вносится больше поправок, чем в нем есть пунктов, но не менее 500 поправок, он может рассматриваться по специальной процедуре.
  • Инициировать специальную процедуру может не менее 150 депутатов, которые обращаются с таким ходатайством к председателю ВР. А решение о рассмотрении по специальной процедуре может принять только парламент 226 голосами.
  • Специальная процедура означает, что каждая фракция и группа может настаивать на рассмотрении 5 поправок, а депутат - на рассмотрении одной неучтенной комитетом поправки.
  • После этого профильному комитету дается два дня, чтобы подготовить новую сравнительную таблицу с поправками, на которых настаивают фракции, группы и депутаты.
  • При рассмотрении законопроекта на представление каждой поправки дается до двух минут.

Таким образом, говорит нардеп, права народных депутатов на законодательную инициативу не будут нарушены. Все поправки, даже если их 16 000, будут рассмотрены. Но не в сессионном зале, а на комитете, который имеет для этого аналитику, экспертизу и в котором пропорционально представлены все фракции и группы.

Заместитель председателя фракции отметила, что "в этом нет ничего нового, так работают парламенты в развитых демократических обществах".

Напомним: По мнению первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, Верховная Рада сможет приступить к рассмотрению во втором чтении законопроекта о банках в сокращенном режиме в начале мая.

30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Законопроект предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.

Украинская правда
Темы: Верховная РадаКоломойскийбанкизаконодательствоСлуга народа
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