Дим з чорнобильських пожеж скоро понесе на Київ

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Понеділок, 13 квітня 2020, 22:59

У вівторок вранці, 14 квітня, вітер змінить напрямок і забруднене пожежами в Чорнобильській зоні повітря потрапить до Києва.

Джерело: прогноз Центру ядерної безпеки

Деталі: Як видно на інтерактивній мапі центру, станом на 13 квітня дим ще рухається на півнчний схід у бік білоруського Гомеля.

 

Але до ранку 14 квітня його напрямок змінюється і дим починає накривати столицю. За прогнозом, це відбудеться приблизно о сьомій годині ранку.

 

Водночас, як повідомила "Громадському" речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області Вікторія Рубан, у Чорнобильській зоні, де десятий день гасять пожежу, пішов дощ.

Але, за її словами, прогнозувати, коли вдасться побороти вогонь, наразі зарано, оскільки рятувальники постійно виявляють нові осередки займання і дме сильний вітер.

Центр ядерної безпеки проаналізував рівень радіаційного забруднення повітря столиці і дійшов висновку, що станом на 13 квітня гамма-фон Києва не зростав та знаходиться на рівнях, що відповідають нормальному природному радіаційному фону.

Концентрації цезію-137 на 2 порядки нижчі від встановлених радіаційно-гігієнічними регламентами та не несуть радіологічної загрози.

Тож, з огляду на радіологічну ситуацію, жодних додаткових заходів із радіаційного захисту поза межами зони відчуження наразі вживати не потрібно.

Украинская правда
Теми: Чорнобиль пожежа Київ екологія


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