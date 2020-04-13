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Дым с чернобыльских пожаров скоро понесет на Киев

Понедельник, 13 апреля 2020, 22:59
Дым с чернобыльских пожаров скоро понесет на Киев

Во вторник утром, 14 апреля, ветер изменит направление и загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне воздух попадет в Киев.

Источник: прогноз Центра ядерной безопасности

Детали: Как видно на интерактивной карте центра, по состоянию на 13 апреля дым еще движется на северо-восток в сторону белорусского Гомеля.

 

Но к утру 14 апреля его направление меняется и дым начинает накрывать столицу. Согласно прогнозу, это произойдет примерно в семь часов утра.

 

В то же время, как сообщила "Громадському" пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области Виктория Рубан, в Чернобыльской зоне, где десятый день тушат пожар, пошел дождь.

Однако, по ее словам, прогнозировать, когда удастся побороть огонь, пока рано, поскольку спасатели постоянно обнаруживают новые очаги возгорания и дует сильный ветер.

Центр ядерной безопасности проанализировал уровень радиационного загрязнения воздуха столицы и пришел к выводу, что по состоянию на 13 апреля гамма-фон Киева не повышался и находится на уровнях, соответствующих нормальному естественному радиационному фону.

Концентрации цезия-137 на 2 порядка ниже установленных радиационно-гигиеническими регламентами и не несут радиологической угрозы.

Поэтому, учитывая радиологическую ситуации, никаких дополнительных мер по радиационной защите за пределами зоны отчуждения пока предпринимать не нужно.

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Предыстория:

  • С 4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения не могут потушить пожар, возникший, по данным полиции, в результате умышленного поджога травы"ради забавы".

Украинская правда

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Темы: ЧернобыльпожарКиевэкология
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