На 10-й день пожеж у Чорнобильській зоні в ситуацію втрутився Зеленський

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Вівторок, 14 квітня 2020, 00:03

Президент Володимир Зеленський висловив занепокоєння ситуацією, що розгортається навколо пожеж у Зоні відчуження біля ЧАЕС.

Джерело: заява глави держави у Facebook

Пряма мова: "Уважно стежу за ситуацією в Чорнобильській зоні. Знаю, що вогнеборці роблять усе можливе. Я вдячний їм за мужність. Завтра заслухаю інформацію від голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна щодо пожеж".

Деталі: Президент пообіцяв, що "висновки не забаряться", і зазначив, що "суспільство має знати правду та бути в безпеці".

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Передісторія:

  • З 4 квітня в Чорнобильській зоні відчуження не можуть загасити пожежу, яка виникла, за даними поліції, в результаті умисного підпалу трави "заради забави".

Українська правда
Теми: Зеленський Чорнобиль пожежа


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