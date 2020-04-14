Президент Володимир Зеленський висловив занепокоєння ситуацією, що розгортається навколо пожеж у Зоні відчуження біля ЧАЕС.

Джерело: заява глави держави у Facebook

Пряма мова: "Уважно стежу за ситуацією в Чорнобильській зоні. Знаю, що вогнеборці роблять усе можливе. Я вдячний їм за мужність. Завтра заслухаю інформацію від голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна щодо пожеж".

Деталі: Президент пообіцяв, що "висновки не забаряться", і зазначив, що "суспільство має знати правду та бути в безпеці".

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