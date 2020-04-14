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На 10-й день пожаров в Чернобыльской зоне на ситуацию среагировал Зеленский

Вторник, 14 апреля 2020, 00:03
На 10-й день пожаров в Чернобыльской зоне на ситуацию среагировал Зеленский

Президент Владимир Зеленский выразил обеспокоенность ситуацией, разворачивающейся вокруг пожаров в зоне отчуждения возле ЧАЭС.

Источник: заявление главы государства в Facebook

Прямая речь: "Внимательно слежу за ситуацией в Чернобыльской зоне. Знаю, что пожарные делают все возможное. Я благодарен им за мужество. Завтра заслушаю информацию от главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина по пожарам".

Детали: Президент пообещал, что "выводы не заставят себя ждать", и отметил, что "общество должно знать правду и быть в безопасности".

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Предыстория:

  • С 4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения не могут потушить пожар, возникший, по данным полиции, в результате умышленного поджога травы"ради забавы".

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийЧернобыльпожар
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