Президент Владимир Зеленский выразил обеспокоенность ситуацией, разворачивающейся вокруг пожаров в зоне отчуждения возле ЧАЭС.

Источник: заявление главы государства в Facebook

Прямая речь: "Внимательно слежу за ситуацией в Чернобыльской зоне. Знаю, что пожарные делают все возможное. Я благодарен им за мужество. Завтра заслушаю информацию от главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина по пожарам".

Детали: Президент пообещал, что "выводы не заставят себя ждать", и отметил, что "общество должно знать правду и быть в безопасности".