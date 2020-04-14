На 10-й день пожаров в Чернобыльской зоне в ситуацию вмешался Зеленский
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Вторник, 14 апреля 2020, 00:03
Президент Владимир Зеленский выразил обеспокоенность ситуацией, разворачивающейся вокруг пожаров в зоне отчуждения возле ЧАЭС.
Источник: заявление главы государства в Facebook
Прямая речь: "Внимательно слежу за ситуацией в Чернобыльской зоне. Знаю, что пожарные делают все возможное. Я благодарен им за мужество. Завтра заслушаю информацию от главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина по пожарам".
Детали: Президент пообещал, что "выводы не заставят себя ждать", и отметил, что "общество должно знать правду и быть в безопасности".
Украинская правда
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