На 10-й день пожаров в Чернобыльской зоне в ситуацию вмешался Зеленский

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Вторник, 14 апреля 2020, 00:03

Президент Владимир Зеленский выразил обеспокоенность ситуацией, разворачивающейся вокруг пожаров в зоне отчуждения возле ЧАЭС.

Источник: заявление главы государства в Facebook

Прямая речь: "Внимательно слежу за ситуацией в Чернобыльской зоне. Знаю, что пожарные делают все возможное. Я благодарен им за мужество. Завтра заслушаю информацию от главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина по пожарам".

Детали: Президент пообещал, что "выводы не заставят себя ждать", и отметил, что "общество должно знать правду и быть в безопасности".

Украинская правда
Темы: Зеленский Чернобыль пожар


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