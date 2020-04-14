У МОЗ розповіли, скільки хворих на COVID-19 одночасно витримає медична система
Заступник міністра охорони здоров’я та головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що українська медична система може витримати одночасно не більше 3,5 тисяч хворих на коронавірус.
Джерело: Ляшко в ефірі "Свобода слова" на ICTV
Пряма мова: "Ми рахуємо, що на кількість людей, які будуть інфіковані, які будуть із тяжким перебігом і потребуватимуть реанімаційних заходів. І наша межа, на яку ми розраховували, і якої ми притримуємося – не більше 3,5 тисяч одночасного перебування хворих у відділеннях інтенсивної терапії. Це дозволить нам пройти і коронавірусну хворобу, і у цей же час лікувати людей від інфарктів, інсультів та інших ургентних станів. Від цього залежать і всі інші прогнози".
Деталі: Санітарний лікар вкотре наголосив, що поширення захворювання залежить від дотримання карантину українцями.
Водночас, наразі Україна йде за сценарієм, при якому інфікованими будуть не більше 2% населення.
Нагадаємо:
- В Україні станом на 9 ранку 13 квітня лабораторно підтверджено 3102 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, за добу зафіксовано 325 нових випадків.