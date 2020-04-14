У МОЗ розповіли, скільки хворих на COVID-19 одночасно витримає медична система

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Вівторок, 14 квітня 2020, 03:02

Заступник міністра охорони здоров’я та головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що українська медична система може витримати одночасно не більше 3,5 тисяч хворих на коронавірус.

Джерело: Ляшко в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "Ми рахуємо, що на кількість людей, які будуть інфіковані, які будуть із тяжким перебігом і потребуватимуть реанімаційних заходів. І наша межа, на яку ми розраховували, і якої ми притримуємося – не більше 3,5 тисяч одночасного перебувають хворих у відділеннях інтенсивної терапії. Це дозволить нам пройти і коронавірусну хворобу, і у цей же час лікувати людей від інфарктів, інсультів та інших ургентних станів. Від цього залежать і всі інші прогнози".

Деталі: Санітарний лікар вкотре наголосив, що поширення захворювання залежить від дотримання карантину українцями. 

Водночас, наразі Україна йде за сценарієм, при якому інфікованими будуть не більше 2% населення. 

Нагадаємо:

Ольга Гетьманець, УП
Теми: МОЗ коронавірус


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