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В Минздраве рассказали, сколько больных COVID-19 одновременно выдержит медицинская система

Вторник, 14 апреля 2020, 03:02
В Минздраве рассказали, сколько больных COVID-19 одновременно выдержит медицинская система

Заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что украинская медицинская система может выдержать одновременно не более 3,5 тысяч больных коронавирусом.

Источник: Ляшко в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "Мы считаем, что на количество людей, которые будут инфицированы, которые будут с тяжелым течением и будут требовать реанимационных мероприятий. И наша предел, на который мы рассчитывали, и какого мы придерживаемся – не более 3,5 тысяч одновременного пребывания больных в отделениях интенсивной терапии. Это позволит нам пройти и коронавирусную болезнь, и в это же время лечить людей от инфарктов, инсультов и других ургентных состояний. От этого зависят и все другие прогнозы".

Детали: Санитарный врач в очередной раз подчеркнул, что распространение заболевания зависит от соблюдения карантина украинцами.

В то же время, на данный момент Украина идет по сценарию, при котором инфицированными будут не более 2% населения.

Напомним:

Ольга Гетьманец, УП

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Темы: Минздравкоронавирус
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