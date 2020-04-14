На Херсонщині у немовляти виявили коронавірус

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Вівторок, 14 квітня 2020, 03:36

У Херсонській області коронавірус підтвердили у 32-річної жінки та її дитини, якій невдовзі виповниться лише один рік. 

Джерело: голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв у Facebook

Деталі: Усього 13 квітня діагностували 3 нових випадки зараження. Захворіла на COVID-19 також 44-річна жінка, яка нещодавно повернулась із Києва. Хвора наразі перебуває в обласній інфекційній лікарні. Її стан оцінюють як стабільно важкий. Окрім того, пацієнтка отримує кисень. 

Стан матері із дитиною – задовільний. "Наразі вони знаходяться на самоізоляції. За ними встановлено щоденний медико-санітарний нагляд", – повідомив Гусєв. 

Зазначається, що хворі контактували із раніше захворілим членом їх родини

Усього в області зареєстрували 34 випадки зараження. Із них одна людина одужала, ще одна померла.

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: Херсонська область коронавірус діти


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