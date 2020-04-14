На Херсонщине у младенца обнаружили коронавирус

В Херсонской области коронавирус подтвердили у 32-летней женщины и ее ребенка, которому вскоре исполнится только один год.

Источник: председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев в Facebook

Детали: Всего 13 апреля диагностировали 3 новых случая заражения. Заболела COVID-19 также 44-летняя женщина, которая недавно вернулась из Киева. Больная сейчас находится в областной инфекционной больнице. Ее состояние оценивают как стабильно тяжелое. Кроме этого, пациентка получает кислород.

Состояние матери с ребенком – удовлетворительное. "Сейчас они находятся на самоизоляции. За ними установлен ежедневный медико-санитарный присмотр", – сообщил Гусев.

Отмечается, что больные контактировали с ранее заболевшим членом их семьи

Всего в области зарегистрировали 34 случая заражения. Из них один человек выздоровел, еще один скончался.

Напомним: