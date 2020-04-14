На Херсонщине у младенца обнаружили коронавирус
В Херсонской области коронавирус подтвердили у 32-летней женщины и ее ребенка, которому вскоре исполнится только один год.
Источник: председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев в Facebook
Детали: Всего 13 апреля диагностировали 3 новых случая заражения. Заболела COVID-19 также 44-летняя женщина, которая недавно вернулась из Киева. Больная сейчас находится в областной инфекционной больнице. Ее состояние оценивают как стабильно тяжелое. Кроме этого, пациентка получает кислород.
Состояние матери с ребенком – удовлетворительное. "Сейчас они находятся на самоизоляции. За ними установлен ежедневный медико-санитарный присмотр", – сообщил Гусев.
Отмечается, что больные контактировали с ранее заболевшим членом их семьи
Всего в области зарегистрировали 34 случая заражения. Из них один человек выздоровел, еще один скончался.
Напомним:
- В Украине по состоянию на 9 утра 13 апреля лабораторно подтверждено 3102 случая коронавирусной болезни COVID-19, за сутки зафиксировано 325 новых случая.