Ринкам знову заборонять працювати у карантин

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Вівторок, 14 квітня 2020, 04:12

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко вирішив скасувати власну постанову, якою при певних умовах дозволялась робота ринків під час карантину. 

Джерело: Ляшко в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "Із завтрашнього дня моя постанова, яка прописувала умови, як відкриватись ринку, буде визнана такою, що втратила чинність".

Деталі: За словами санітарного лікаря, дозвіл на роботу ринків був запроваджений для того, щоб українці мали доступ до більш дешевих продуктів, ніж у магазинах.

Проте було виявлено ряд порушень та зловживань, які примусили Ляшка скасувати постанову. 

"Хоча було чітко прописано, коли можна відкривати, як керівництво ринку повинно забезпечити як і відвідувачів, так і працівників ринку засобами індивідуального захисту, але ми маємо шалені порушення", – стверджує санітарний лікар. 

Що передувало: 31 березня Міністерство охорони здоров'я дозволило владі на місцях відкрити продуктові ринки під час карантину, але наказало суворо дотримуватись певних обмежень.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: МОЗ карантин продукти


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