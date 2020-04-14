Ринкам знову заборонять працювати у карантин

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко вирішив скасувати власну постанову, якою при певних умовах дозволялась робота ринків під час карантину.

Джерело: Ляшко в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "Із завтрашнього дня моя постанова, яка прописувала умови, як відкриватись ринку, буде визнана такою, що втратила чинність".

Деталі: За словами санітарного лікаря, дозвіл на роботу ринків був запроваджений для того, щоб українці мали доступ до більш дешевих продуктів, ніж у магазинах.

Проте було виявлено ряд порушень та зловживань, які примусили Ляшка скасувати постанову.

"Хоча було чітко прописано, коли можна відкривати, як керівництво ринку повинно забезпечити як і відвідувачів, так і працівників ринку засобами індивідуального захисту, але ми маємо шалені порушення", – стверджує санітарний лікар.

Що передувало: 31 березня Міністерство охорони здоров'я дозволило владі на місцях відкрити продуктові ринки під час карантину, але наказало суворо дотримуватись певних обмежень.