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Рынкам снова запретят работать в карантин

Вторник, 14 апреля 2020, 04:12
Рынкам снова запретят работать в карантин

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко решил отменить собственное постановление, которым при определенных условиях разрешалась работа рынков во время карантина.

Источник: Ляшко в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "С завтрашнего дня мое постановление, что прописывало условия, как открываться рынкам, будет признана утратившей силу".

Детали: По словам санитарного врача, разрешение на работу рынков было введено для того, чтобы украинцы имели доступ к более дешевым продуктам, чем в магазинах.

Однако было выявлено ряд нарушений и злоупотреблений, которые заставили Ляшко отменить постановление.

"Хотя было четко прописано, когда можно открывать, как руководство рынка должно обеспечить и посетителей, и работников рынка средствами индивидуальной защиты, но мы имеем бешеные нарушения", – утверждает санитарный врач.

Что предшествовало: 31 марта Министерство здравоохранения позволило властям на местах открыть продуктовые рынки во время карантина, но приказало строго придерживаться определенных ограничений.

Ольга Гетьманец, УП

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Темы: Минздравкарантинпродукты
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