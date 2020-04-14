На Донбасі російські найманці 7 разів порушили "тишу" – ООС

13 квітня російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню. Українські військові не постраждали.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Упродовж доби противник відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм, які за Мінськими домовленостями мають зберігатися в районах відведення, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї".

Деталі: Бойовики вели вогонь біля Широкиного, Псків, Павлополя, Красногорівки, Тарамчука.

Також російські найманці здійснювали обстріли біля Кримського та Опитного.

"За попередніми даними розвідки, 13 квітня українські військовослужбовці відправили на лікування з пораненнями різного ступеня важкості щонайменше двох російських найманців", – йдеться у звіті.

З початку поточної доби ворог дві відкривав вогонь.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.